Ong, 'finora 988 arresti e 11 morti nelle proteste in Venezuela'

L'ong venezuelana Foro Penal ha aggiornato a 988 persone arrestate e undici morti il bilancio delle manifestazioni iniziate nel Paese il 29 luglio, all'indomani delle contestate elezioni che hanno riconfermato il presidente uscente Nicolas Maduro. Secondo l'organizzazione per i diritti umani, 91 dei detenuti sono adolescenti.

I dati di Foro Penal contraddicono quelli ufficiali delle autorità, secondo cui sono 2.000 le persone arrestate finora.

Da parte loro, l'Osservatorio venezuelano di conflittualità sociale (Ovcs) e il Centro per i difensori e la giustizia (Cdj) hanno messo in guardia da un aumento della repressione dopo le proteste, risultato delle "azioni dei corpi di sicurezza dello Stato, dei civili armati, i cosiddetti collettivi, e dei gruppi che compongono il Sistema popolare di tutela della pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA