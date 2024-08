Machado, 'mai stati così forti e il regime così debole'

Incoraggiando i suoi seguaci a non arrendersi, la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, è intervenuta alla massiccia manifestazione convocata a Caracas contro la contestata rielezione di Nicolas Maduro alle presidenziali del 28 luglio.

"Non siamo mai stati così forti come oggi, e il regime non è mai stato così debole come oggi, hanno perso ogni legittimità, il mondo lo sa", ha detto l'ex deputata liberale in una piazza gremita.

"Tutti i venezuelani dentro e fuori dal Paese stanno vivendo le ore più importanti. Sapevamo tutti che si trattava di un processo complesso. Molte volte ci hanno detto che era impossibile provare la frode e lo abbiamo fatto con vittoria", ha poi aggiunto, mentre la gente intonava l'inno nazionale e gridava a squarciagola la parola "Libertà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA