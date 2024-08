Incubo Iran, Stati Uniti e Gran Bretagna esortano a lasciare subito il Libano

L'ambasciata americana a Beirut ha chiesto ai connazionali di lasciare il Libano "in qualsiasi modo possibile". Lo si legge in una nota della sede diplomatica, nella crescente atmosfera di tensione tra gli alleati dell'Iran e Israele.

Intanto, l'Idf, l'esercito israeliano, afferma di aver ucciso in un attacco aereo il comandante militare di Hamas di Tulkarem, in Cisgiordania, in un omicidio mirato che ha colpito un veicolo uccidendo altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani. La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas. L'agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall'aria civino a Tulkarem con cinque morti, senza tuttavia svelarne l'identità.

L'Italia, presidente di turno del G7, invita l'Iran a contribuire a una fase di de-escalation in tutta la regione del Mediterraneo e del Medio Oriente: il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto al segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia di compiere un primo passo formale, veicolando il messaggio all'ambasciatore iraniano a Roma. L'ambasciatore Guariglia, nel corso del colloquio avvenuto questo pomeriggio, ha trasmesso all'ambasciatore Mohammad Reza Sabouri l'invito di Roma a contribuire a interrompere il ciclo delle azioni militari che potrebbero provocare uno scontro militare più generalizzato in tutta la regione.

Decine di arresti, almeno oltre 20, sono stati compiuti in Iran alla ricerca di possibili complici e talpe nell'omicidio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in una residenza protetta nel cuore di Teheran: lo scrive il New York Times - ripreso anche dai media israeliani - che cita fonti iraniane informate dei fatti e vicine all'inchiesta in corso. Fra le persone arrestate, scrive il Nyt, vi sarebbero funzionari dell'intelligence di Teheran, militari alti in grado e membri del personale del residence dove è avvenuta l'esplosione gestito dai Guardiani della Rivoluzione.

"Il movimento di resistenza libanese Hezbollah colpirà obiettivi in profondità nei territori occupati da Israele, in risposta all'attacco del regime a Beirut," ha dichiarato ieri sera la missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite in un comunicato. "Hezbollah e il regime sionista si erano praticamente attenuti a certi limiti nelle loro operazioni militari reciproche contro obiettivi militari nelle aree di confine," ha aggiunto la dichiarazione, sottolineando, "Ma l'attacco dei sionisti a Dahieh a Beirut ha segnato una deviazione da questi confini, e in risposta, Hezbollah colpirà obiettivi più ampi, non solo quelli militari." Nell'attacco di Israele al sobborgo di Beirut martedì sono stati uccisi alcuni membri di Hezbollah e il suo alto comandante Fuad Shukr.

Agenzia ANSA Pasdaran, ci vendicheremo per Haniyeh a tempo debito - Medio Oriente - Ansa.it La vendetta di Teheran per l'assassinio di Haniyeh sarà "severa" e si consumerà nei "tempi, nei luoghi e nei modi appropriati". L'avvertimento è arrivato dalle Guardie della Rivoluzione in una nota, in un messaggio diretto al "regime terrorista sionista". (ANSA) Il Mossad ha assunto due agenti di sicurezza iraniani per piazzare esplosivi in ;;tre stanze separate di un edificio dove alloggiava il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh: lo afferma il Telegraph, citando due funzionari di Teheran. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico il piano originale dell'agenzia d'intelligence israeliana era quello di assassinare Haniyeh a maggio, in occasione della sua partecipazione ai funerali dell'ex presidente iraniano Ebrahim Raisi. Ma l'operazione non è andata avanti a causa della grande folla all'interno dell'edificio e dell'elevata possibilità che fallisse. Secondo il Telegraph gli agenti hanno comunque piazzato degli esplosivi nelle stanze del complesso e hanno lasciato l'Iran, facendo poi esplodere le bombe dall'estero. "Il Mossad ha assunto agenti dell'unità di sicurezza Ansar al-Mahdi", ha detto al giornale britannico un funzionario del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (Irgc) riferendosi a un'unità incaricata di proteggere gli alti funzionari. Un altro funzionario dell'Irgc ha affermato che si è trattato di "un'umiliazione per l'Iran e un'enorme violazione della sicurezza".

