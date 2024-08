Axios, 'nuova fumata nera al Cairo, negoziati bloccati su Gaza'

Nuova fumata nera al Cairo sui negoziati per Gaza. "Due alti funzionari israeliani mi hanno detto che i colloqui della delegazione israeliana" in Egitto "non hanno portato a una svolta e hanno osservato che i negoziati sono bloccati e che un accordo è lontano", scrive su X il giornalista Barak Ravid di Axios.

Ai colloqui, autorizzati dal premier israeliano Benyamin Netanyahu, avevano partecipato i capi del Mossad e dell'agenzia di sicurezza interna Shin Bet, David Barnea e Ronen Bar, il coordinatore delle attività governative nei territori Cogat, Ghassan Alian, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel e alti funzionari militari egiziani.

Fonti egiziane ben informate hanno annunciato la partenza delle due delegazioni israeliane di alto livello dagli aeroporti militari di El Alamein e Almaza, a bordo di due aerei privati e diretti all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.



