Scambio di 26 prigionieri Usa-Russia ad Ankara, c'è anche Gershkovich

Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal condannato a 16 anni di carcere per spionaggio, e l'ex marine americano Paul Whelan sono stati rilasciati dalla Russia nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. In precedenza Fox News aveva riferito che Gershkovich sarebbe rientrato negli Stati Uniti oggi.

Lo scambio di prigionieri tra Usa e Russia potrebbe coinvolgere anche la Bielorussia, la Germania e la Slovenia. Lo scrive la Reuters sul proprio sito, riferendo che diversi detenuti americani sono stati spostati dalle loro prigioni e che negli ultimi giorni almeno sei aerei speciali del governo russo hanno volato da e verso le regioni in cui si trovano le carceri in cui sono detenuti i dissidenti. Lo scambio di prigionieri all'aeroporto di Ankara "coinvolge 26 persone dalle carceri di 7 diversi Paesi, Usa, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia, Russia e Bielorussia". Lo riferisce la presidenza della Repubblica turca, confermando che l'operazione è coordinata dai servizi segreti di Ankara. "I prigionieri sono stati trasportati in Turchia con 7 aerei in totale, di cui 2 dagli Usa e uno ciascuno da Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e Russia, come parte dell'operazione di scambio di prigionieri. 10 prigionieri, di cui 2 minorenni, sono stati trasferiti in Russia, 13 prigionieri in Germania e 3 prigionieri negli Usa".

Il Cremlino ha deciso di non commentare le ipotesi di un possibile scambio di detenuti tra la Russia e l'Occidente. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Non ho ancora commenti su questo argomento", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.

Il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è coinvolto nello scambio di prigionieri tra la Russia e gli Usa e altri Paesi occidentali, in corso all'aeroporto della capitale turca. Lo riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara, citando i servizi segreti turchi che coordinano l'operazione, facendo sapere che tra gli altri prigionieri ci sono "il marine americano Paul Whelan in carcere in Russia, il mercenario tedesco Rico Krieger imprigionato in Bielorussia, il dissidente russo Ilya Yashin e il colonnello della Fsb (Servizio federale della Sicurezza russo) Vladim Krasikov imprigionato in Germania".





'Scambio prigionieri Usa-Russia all'aeroporto di Ankara'

I servizi segreti turchi stanno coordinando lo scambio di prigionieri tra Russia e gli Usa che coinvolge anche Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal, e l'ex marine americano Paul Whelan. Lo hanno riferito fonti informate sul dossier al quotidiano turco Daily Sabah. L'operazione sta avvenendo all'aeroporto di Ankara, come riferisce anche la Tass.

Da alcuni giorni, alcuni noti detenuti politici russi sarebbero scomparsi dalle carceri in cui erano rinchiusi e diversi osservatori ipotizzano un possibile scambio di detenuti tra Mosca e i Paesi occidentali. Non si sa però chi vi fosse a bordo dell'aereo né se in effetti questo volo sia collegabile a un eventuale scambio di detenuti.

Secondo quanto riportanoi media turchi, aerei statunitensi e russi sono atterrati all'aeroporto Esenboga di Ankara e il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è tra i prigionieri scambiati. "Oggi verrà effettuata un'operazione di scambio (di prigionieri) sotto il coordinamento della nostra organizzazione. La nostra organizzazione ha assunto un importante ruolo di mediazione in questa operazione, che è la più completa degli ultimi tempi", si legge in un comunicato dei servizi segreti turchi (Mit), come riferisce Ntv.

The Insider, 'ecco i prigionieri coinvolti nello scambio'

La testata online The Insider pubblica un elenco di quelle che, secondo le sue informazioni, sarebbero le persone rilasciate nello scambio di prigionieri tra Russia e Bielorussia da una parte e Stati Uniti e altri Paesi occidentali dall'altra. Secondo il giornale, Mosca avrebbe rilasciato il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich; la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva; il veterano dei diritti umani e condirettore dell'ong Memorial Oleg Orlov; l'artista Aleksandra Skochilenko, in carcere per aver denunciato la guerra in Ucraina mettendo dei messaggi contro l'invasione al posto delle etichette dei prezzi di alcuni prodotti in un supermercato; il cittadino americano Paul Whelan, condannato a 16 anni di reclusione per accuse di spionaggio da lui respinte e definite infondate da Washington; il cittadino tedesco R. K., condannato a morte in Bielorussia e poi graziato dal dittatore Lukashenko; gli oppositori russi Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, Andrei Pivovarov, Lilia Chanysheva, Ksenia Fadeeva; e ancora Kevin Lik, Demuri Voronin, Vadim Ostanin, Patrick Schobel e Herman Moyzhes. Alcuni di loro hanno la cittadinanza tedesca. I cittadini russi che potrebbero essere stati rilasciati sarebbero otto, secondo The Insider. Tra loro Vadim Krasikov, un presunto ex agente dell'intelligence russo condannato all'ergastolo in Germania con l'accusa di aver ucciso a Berlino un ex comandante separatista ceceno; Artyom Dultsev e Anna Dultseva, da poco condannati in Slovenia con accuse di spionaggio; Roman Seleznev, un presunto hacker condannato a 27 anni di reclusione negli Usa.

'Atterrato a Kaliningrad aereo prima usato per lo scambio di detenuti'

L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti sostiene, citando dati di Flightradar24, che sia atterrato a Kaliningrad - exclave russa sul Baltico - un aereo An-148-100E in passato utilizzato per uno scambio di detenuti tra Russia e Usa: quello del dicembre del 2022 in cui furono liberati la cestista americana Brittney Griner e Viktor Bout, in cella negli Usa per accuse di traffico di armi e soprannominato "il mercante di morte". Secondo Ria, l'aereo era decollato stamattina da Mosca, e Meduza sostiene che sia poi ripartito.

