Mosca rilascia il giornalista Gershkovich e l'ex marine Whelan

Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal condannato a 16 anni di carcere per spionaggio, e l'ex marine americano Paul Whelan sono stati rilasciati dalla Russia nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

In precedenza Fox News aveva riferito che Gershkovich sarebbe rientrato negli Stati Uniti oggi.

Il Cremlino ha deciso di non commentare le ipotesi di un possibile scambio di detenuti tra la Russia e l'Occidente. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Non ho ancora commenti su questo argomento", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.







'Atterrato a Kaliningrad aereo prima usato per lo scambio di detenuti'

L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti sostiene, citando dati di Flightradar24, che sia atterrato a Kaliningrad - exclave russa sul Baltico - un aereo An-148-100E in passato utilizzato per uno scambio di detenuti tra Russia e Usa: quello del dicembre del 2022 in cui furono liberati la cestista americana Brittney Griner e Viktor Bout, in cella negli Usa per accuse di traffico di armi e soprannominato "il mercante di morte". Secondo Ria, l'aereo era decollato stamattina da Mosca, e Meduza sostiene che sia poi ripartito.

Da alcuni giorni, alcuni noti detenuti politici russi sarebbero scomparsi dalle carceri in cui erano rinchiusi e diversi osservatori ipotizzano un possibile scambio di detenuti tra Mosca e i Paesi occidentali. Non si sa però chi vi fosse a bordo dell'aereo né se in effetti questo volo sia collegabile a un eventuale scambio di detenuti.

