Harris sfida Trump sul duello tv: 'Se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia'

Comizio ad Atlanta per Kamala Harris, che ha riempito di fan l'arena indoor del Georgia State Convocation Center (capienza 8000 posti), una folla che finora non si era vista nella campagna dem. Visibilmente emozionata ma sempre sorridente, la candidata in pectore del partito dell'Asinello è stata accolta da ovazioni, applausi e cori.

Harris ha usato più volte un tono di sfida aperta con Donald Trump, deridendolo per la sua marcia indietro sul duello tv di settembre dopo essersi impegnato a farlo con Joe Biden ("non vi sembra bizzarro?) e auspicando che "riconsideri di incontrarmi sul palco del dibattito". "Donald, se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia".

Harris ha attaccato Trump paragonandolo nuovamente a truffatori e predatori sessuali, ma anche per la prima volta sull'immigrazione, il terreno dove lei appare più vulnerabile. La leader dem ha promesso di rilanciare "l'accordo sul confine che lui ha ucciso in Congresso" perché "non gli interessa la sicurezza del nostro Paese ma sé stesso".

Nel suo intervento ad Atlanta, Harris ha ripercorso i temi dei suoi ultimi comizi: attacchi a Trump, alle sue politiche e all'agenda estrema di Project 2025, impegno per la middle class e la riduzione dei prezzi per le famiglie, lotta contro Big Pharma e per le libertà, a partire da quella di abortire.

"Il primo giorno del mio insediamento mi occuperò delle speculazioni sui prezzi e di abbassare i costi. Vieteremo altre commissioni nascoste e spese di mora a sorpresa che le banche e altre aziende usano per aumentare i loro profitti", ha promesso Harris.

Harris unica candidata a votazione virtuale per nomination

Kamala Harris sarà l'unica candidata dem alla votazione virtuale per la nomination, che comincera' il primo agosto e terminera' entro il 5 dello stesso mese. Lo ha reso noto il comitato nazionale del partito, dopo che per gli eventuali sfidanti sono scaduti i termini per raccogliere le firme necessarie e comparire nella roll call. La vicepresidente si e' gia' assicurata verbalmente l'impegno di 3923 delegati, ben oltre il quorum necessario per diventare la candidata del partito alla Casa Bianca.

