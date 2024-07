Usa 2024, Harris vola nei sondaggi: Trump un bullo. Lui: Pazza della sinistra

Kamala Harris sta registrando un aumento nel suo indice di gradimento tra gli americani a pochi giorni dal ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa presidenziale e dal suo endorsement, secondo un sondaggio Abc News/Ipsos.

L'indice di gradimento della vicepresidente è balzato al 43%, mentre chi non la vede con favore rappresenta il 42%: una settimana fa la percentuale era rispettivamente del 35% e del 46%. Tra gli indipendenti il 44% ha un'opinione favorevole di lei, in aumento rispetto al 28% di una settimana fa, mentre ha un'opinione contraria il 40%, in leggero calo rispetto al 47% della scorsa settimana.



Harris ha incassato 200 milioni di dollari in meno di una settimana da candidata alla presidenza degli Stati Uniti, una cifra sbalorditiva che la campagna indica come prova dell'entusiasmo che circonda la sua corsa a 100 giorni dal giorno delle elezioni. "Lo slancio e l'energia per la vicepresidente Harris sono reali, così come i fondamenti di questa corsa: queste elezioni saranno molto serrate e decise da un piccolo numero di elettori in pochi stati", ha scritto il direttore delle comunicazioni di 'Harris for President' Michael Tyler in una nota che annuncia la raccolta fondi.

Intanto sono scintille con Trump. "Abbiamo una battaglia davanti a noi, e siamo gli sfavoriti in questa corsa, ok? Ma questa è una campagna alimentata dalla gente, e ora abbiamo slancio" ha detto la vicepresidente Kamala Harris, definiendo Donald Trump un "bullo" che vuole limitare "gran parte dei diritti fondamentali" e lo ha criticato perche' non vuole sentire parlare di un dibattito con lei nell'immediato. "Spero che riconsideri la sua decisione perché abbiamo molto di cui parlare", ha detto.

E il tycoon dal Minnesota: "Questo novembre, il popolo americano respingerà il folle estremismo liberale di Kamala Harris con un'enorme vittoria"

Il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca ha preso di mira diverse posizioni assunte dalla Harris durante la campagna per le primarie democratiche del 2020, alcune delle quali sono state poi ritrattate, come il desiderio di vietare il fracking o di rivedere in modo sostanziale il sistema giudiziario penale.

Definendo la Harris una "pazza della sinistra radicale", Trump ha anche attaccato il suo operato e quello del presidente Joe Biden in materia di immigrazione clandestina, inflazione e criminalità.

Nel suo discorso durato 90 minuti, il miliardario populista ha poi ribadito la sua promessa di realizzare la più grande operazione di deportazione nella storia degli Stati Uniti e di porre fine alla tassazione delle mance, ripetendo allo stesso tempo che la sua sconfitta del 2020 è stato il risultato di elezioni "truccate".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA