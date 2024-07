Seggi aperti in Venezuela, al via le elezioni presidenziali

Le elezioni presidenziali in Venezuela sono iniziate ufficialmente con l'apertura dei seggi alle 6 ora locale (le 12 italiane). Il voto nel Paese sudamericano è facoltativo e si svolge in un unico turno, senza ricorso al ballottaggio. Circa 21 milioni su 30 milioni di venezuelani sono chiamati a votare in uno dei 30 mila seggi installati nella nazione. Le operazioni andranno avanti fino alle 18 locali (la mezzanotte italiana).



Il presidente uscente del Venezuela, Nicolás Maduro, candidato a un terzo mandato di 6 anni, ha votato poco dopo l'apertura dei seggi. Il leader 'chavista' si è presentato di mattina presto nella sua sezione, presso la Scuola ecologica boliviana Simón Rodríguez, situata nel quartiere di Fuerte Tiuna a Caracas, come hanno mostrato immagini televisive.

"Oggi deve essere un giorno, nel nome di Dio, in cui in Venezuela il bene trionfi, facendo il bene", ha detto Maduro ai giornalisti all'uscita dal seggio. Senza menzionare i numerosi episodi di intimidazione contro i candidati dell'opposizione, il capo dello Stato ha affermato che "non c'è stato un solo incidente nell'intero processo elettorale" e che si è trattato di una "campagna elettorale libera e aperta".

Maduro ha anche pubblicato un messaggio sui social: "È arrivato il bel giorno, di Chávez, del popolo, della Rivoluzione bolivariana e della vittoria della pace", ha postato il leader 'chavista' insieme a un filmato che lo ritrae mentre, con la moglie Cilia Flores, guarda sul cellulare presunti video di sostegno dei suoi simpatizzanti.

La leader dell'opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, ha inviato a sua volta un messaggio ai connazionali all'inizio della giornata elettorale, invitandoli a suonare l'inno nazionale da casa e da dispositivi mobili e a votare "in famiglia con forza, gioia e convinzione".

"Buongiorno, miei cari venezuelani! Il giorno è arrivato. Sono le 5 del mattino e abbiamo del lavoro da fare!", ha postato su X l'ex deputata conservatrice. "In quest'ora chiedo che il nostro inno nazionale venga ascoltato in tutto il mondo, dal vostro cuore. E voglio ascoltarti; mostramelo qui nelle risposte! Andiamo a votare in famiglia con forza, gioia e convinzione, perché ce la faremo!", ha aggiunto Machado.

