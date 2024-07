Rimpasto in Albania, il premier Rama cambia 4 ministri

A meno di un anno dalle elezioni politiche, il premier socialista albanese Edi Rama ha annunciato nuovi cambi del suo esecutivo. A sorpresa il primo ministro ha sostituito Ervin Mete, nominato a capo delle Finanze lo scorso settembre, con l'attuale direttore dell'Agenzia delle Risorse naturali, Petrit Malaj.

Un altro esponente non appartenente al mondo politico, Pirro Vengu, è stato nominato ministro della Difesa al posto di Niko Peleshi, passato alla guida del gruppo parlamentare socialista.

Ad appena un anno dalla nomina alla guida del ministero dell'Interno, Taulant Balla ha dovuto cedere il posto al direttore dell'Ispettorato nazionale per la Tutela del territorio, Edvin Hoxha.

Balla rimarrà all'interno del gabinetto come Segretario di Stato per le Relazioni con il parlamento, incarico che fino a oggi è stato coperto da Elisa Spiropali. Quest'ultima è stata proposta invece come presidente del parlamento dopo le dimissioni di due giorni fa di Lindita Nikolla per motivi personali.

Il premier ha annunciato il rimpasto, non fornendo alcuna spiegazione in merito, al termine di un lungo discorso al Congresso dei socialisti. Rama è alla guida del governo per il terzo mandato consecutivo e aspira a ottenerne un quarto: il primo ministro albanese ha chiesto di realizzare "la più grande vittoria mai registrata".



