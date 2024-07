Eurofighter italiano cade in Australia, salvo il pilota

Un Eurofighter dell'Aeronautica Militare , nel corso di un volo addestrativo sui cieli del Northern Territory (Australia), è precipitato al suolo per cause al momento non note. Il pilota si è eiettato ed è in buone condizioni di salute e sta ultimando gli accertamenti medici presso una struttura ospedaliera. Nessun danno ulteriore è stato registrato.



Soccorritori e funzionari della Difesa australiani hanno detto che l'aereo si è schiantato vicino alla città settentrionale di Darwin durante l'esercitazione Pitch Black 24. "La difesa può confermare che un partecipante internazionale all'esercitazione Pitch Black 24 è sano e salvo dopo essersi espulso dal suo aereo questa mattina durante le operazioni di volo," ha detto in una nota un funzionario del dipartimento della Difesa australiano.

"Tutti i voli per il resto della giornata sono stati cancellati". Il dipartimento della difesa australiano ha affermato che l'incidente è avvenuto intorno alle 10:45 ora locale (le ore 3.15 italiane). Il pilota "ha preso contatto immediato via radio con l'equipaggio della zona dopo l'espulsione". La polizia ha detto che l'aereo si è schiantato a circa 18 chilometri a sud-ovest della cittadina rurale di Daly River, un centro di allevamento di bestiame e pesca con una popolazione di meno di 500 abitanti. "Il pilota è stato trasportato in ospedale per controlli precauzionali ma per il resto è sano e salvo", ha detto la polizia del Territorio del Nord in una nota. L'esercitazione Pitch Black, che si tiene ogni due anni, prepara per missioni complesse che coinvolgono un gran numero di velivoli internazionali, secondo l'aeronautica australiana. Alle esercitazioni di quest'anno partecipa per la prima volta l'Aeronautica Militare italiana. L'Australia settentrionale è vista come un luogo sempre più importante per le esercitazioni militari, offrendo un accesso a potenziali punti critici nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA