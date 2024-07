Usa 2024: Harris pronta alla nomination, attacca Trump: "E' un truffatore"

Kamala Harris ha incassato l'endorsement dei leader dem al Senato e alla Camera americani, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries. "Siamo con lei", hanno detto in una conferenza stampa. "Harris ha eccitato e dato energia ai democratici", ha detto Jeffries.

Il presidente Joe Biden è guarito dal Covid e "non ha più sintomi": lo ha reso noto il suo medico Kevin C. O'Connor.

"Sono lieto di ricevere Bibi Netanyahu a Mar-a-Lago domani. Durante il mio primo mandato avevamo pace e stabilità nell'area. E l'avremo ancora". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il premier israeliano è atteso intervenire in Congresso domani e poi incontrare Joe Biden giovedì. Domandi sera è in programma l'atteso discorso del presidente alla nazione dopo il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca.

"So che tipo di persona è Donald Trump, ne ho conosciuti quando facevo la procuratrice in California e ho messo sotto inchiesta truffatori e predatori sessuali": sbarcata a Wilmington al quartier generale della campagna Biden che ora porta il suo nome e lavora per lei, Kamala Harris sferra un attacco durissimo al tycoon nel suo primo evento elettorale dopo il ritiro del presidente dalla corsa.

Un evento al quale il commander in chief, in isolamento nella sua residenza al mare per il covid, ha voluto essere presente in video collegamento, rilanciando l'endorsement alla sua vice: "non sarò nel ticket ma sarò pienamente impegnato nella campagna e farò qualunque cosa Kamala Harris voglia o necessiti. Abbiamo preso la decisione giusta, lei è la migliore", ha detto allo staff, invitando ad abbracciarla e sostenerla. Lei lo ha ringraziato, celebrando l'eredita' senza pari di un "leader visionario".

"So che la campagna ha fatto l'effetto delle montagna russe ma abbiamo ancora 106 giorni e vinceremo, voglio meritarmi la nomination e battere Donald Trump, quando combattiamo vinciamo", ha esordito Harris dopo essere stata accolta con una standing ovation dallo staff e dai vertici della campagna, Jen O'Malley Dillon e Julie Chavez, che ha subito riconfermato in una linea di piena continuità. Presente anche il marito, che ha baciato.

Dopo il colpo basso a The Donald, la vicepresidente ha osservato che la campagna non è solo contro Trump ma tra due visioni diverse dell'America. "In questa elezione, ognuno di noi affronta una domanda: in quale tipo di Paese vogliamo vivere? In un Paese di libertà, passione e rispetto della legge, o in un Paese di caos, paura e odio?", ha detto. Quindi ha promesso di mettere al centro della sua campagna i diritti riproduttivi, a partire dall'aborto, e la stretta sulle armi, con controlli universali sugli acquirenti, leggi 'red flag' (contro le persone ritenute pericolose) e il bando delle armi d'assalto.

A fine discorso è trapelata la notizia che ha rifiutato di presiedere il Senato quando il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlerà mercoledì al Congresso a camere riunite. Una decisione già presa prima del ritiro Biden, anche se dovrebbe vedere 'Bibi' in un altro momento della sua visita. "Aveva un precedente impegno a Indianapolis", ha cercato di minimizzare un assistente della Harris, che sembra pero' voler prendere una posizione piu' intransigente verso Israele e la sua gestione della guerra a Gaza, anche sullo sfondo delle proteste della base dem.

Biden parlerà domani alla nazione

"Domani sera alle 20.00 parlerò alla nazione dalla Studio Ovale". Lo afferma Joe Biden su X, sottolineando che parlerà di come intende finire il suo lavoro.

Black Lives Matter chiede primarie virtuali dem

Andando in controtendenza rispetto alla pioggia di endorsement per Kamala Harris, che ha già un numero sufficiente di delegati per la nomination alla Casa Bianca, Black Lives Matter ha chiesto che il comitato nazionale democratico organizzi immediatamente delle primarie informali e virtuali in tutto il Paese prima della convention di agosto. "Chiediamo alla commissione regolamento di creare un processo che consenta la partecipazione del pubblico al processo di nomina, non solo una nomina da parte dei delegati del partito", spiega il movimento per la giustizia razziale in una dichiarazione apparsa sul sito della Reuters.

Sondaggio, il 62% degli americani approva la decisione di Biden

Il 62% degli americani ritiene che Joe Biden abbia fatto la cosa giusta a fare un passo indietro. Lo rileva un sondaggio della Quinnipiac University condotto fra il 19 e il 21 luglio secondo cui l'ex presidente ha il 49% delle preferenze e la vicepresidente il 47%, uno scarto di due punti che rientra nel margine di errore. "Non c'è un leader chiaro", si legge nella rilevazione di Quinnipiac.

George Clooney appoggia Harris, 'Biden ha salvato la democrazia'

George Clooney appoggia Kamala Harris e loda Joe Biden per aver "salvato la democrazia". Lo afferma il popolare attore e donatore democratico.

La corsa di Harris sulle note di 'Freedom' di Beyoncè

Nella sua prima uscita al quartier generale della sua campagna per l'elezione alla Casa Bianca ieri a Wilmington, Kamala Harris ha fatto il suo ingresso sulle note del brano di Beyoncé 'Freedom' e una fonte vicina ad Harris ha detto alla CNN che la sua squadra ha ottenuto l'approvazione dai rappresentanti di Beyoncé per utilizzare la canzone durante la sua campagna presidenziale, facendo così dedurre che proprio 'Freedom' possa essere la 'colonna sonora' scelta dalla vicepresidente per la sua corsa.

Beyoncé è nota per essere molto attenta nell'autorizzare l'utilizzo della sua musica ma avrebbe dato il suo via libera alla campagna di Harris senza indugi e rispondendo a stretto giro, stando alla ricostruzione di Cnn. Al momento tuttavia Beyoncé non ha ufficialmente appoggiato Harris.

