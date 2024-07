Il principe George ha 11 anni, foto e auguri da William e Kate

Un'immagine sorridente, ma con l'espressione di un ragazzino più maturo, ritratto con la giacca e su uno sfondo in bianco e nero. E' la foto diffusa in queste ore sul profilo ufficiale di Kensington Palace dall'erede al trono William e da sua moglie Kate per gli auguri al loro primogenito George, secondo dietro il padre nella di successione alla corona di casa Windsor, che oggi compie 11 anni.

Foto 'firmata' dalla stessa Kate.

La ricorrenza arriva nel pieno di un anno che ha visto moltiplicarsi le presenze pubbliche del principino, ma che è stato segnato pure da problemi e angosce gravose per la Royal Family: a cominciare dalla doppia diagnosi di cancro resa nota fra gennaio e marzo dapprima dal 75enne re Carlo III e poi da Kate la quale resta alle prese con gli effetti di una pesante terapia oncologica, anche se di recente è ricomparsa sulla scena in due - per ora episodici - eventi ufficiali (ultimo il torneo di tennis di Wimbledon) dopo oltre 6 mesi di assenza.

"Auguriamo oggi al Principe George un 11mo compleanno molto felice!", scrivono in ogni modo sotto la foto celebrativa diffusa via social i principi di Galles, suoi genitori, secondo la formula di rito.

Il giovane futuro sovrano verrà festeggiato in privato, nella residenza di famiglia adiacente al castello di Windsor. Mentre non mancano gli auguri di altri membri della famiglia reale, in primis di suo nonno re Carlo (con la regina consorte Camilla), il quale - stando a indiscrezioni dei tabloid - ha già provveduto a fargli avere "un regalo speciale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA