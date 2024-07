Usa 2024, primo comizio di Trump dall'attentato: 'Io estremista? ho preso un proiettile per la democrazia'

21:13

Migliaia di persone sono infila da ore a Grand Rapids, in Michigan, per il primo comizio di Donald Trump dal suo tentato assassinio di una settimana fa. L'ex presidente comparirà per la prima volta in un evento di campagna elettorale con il suo designato vice J.D. Vance. L'evento si tiene in un'arena al chiuso, la Van Andel Arena, e fra misure di sicurezza rafforzate.