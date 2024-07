Uno spagnolo l'inviato Nato per il Med, l'Italia protesta

L'Italia ha inviato una lettera al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in cui esprime sorpresa e disappunto per la decisione di nominare lo spagnolo Javier Colomina rappresentante speciale dell'Alleanza per i rapporti con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. A quanto si apprende, la scelta di Colomina è comunque da considerarsi ad interim e, oltre a non essere stata ancora formalizzata, potrebbe decadere quando il successore di Stoltenberg, l'olandese Mark Rutte, si insedierà alla guida della Nato il prossimo primo ottobre.

Fonti del governo italiano, interpellate dall'ANSA, esprimono "forti perplessità" per l'indicazione di un inviato "personale" a due mesi dalla scadenza del mandato del segretario generale dell'Alleanza.



