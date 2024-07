Nbc: 'La famiglia Biden comincia a parlare dell'exit plan'. Ma lui smentisce: 'Tornerò a fare campagna la settimana prossima'

"Non vedo l'ora di tornare a fare campagna la prossima settimana" e continuare a denunciare Donald Trump. Lo afferma il presidente Usa Joe Biden, allontanando così le voci su un suo ritiro imminente.

In precedenza Nbc, citando alcune fonti, aveva fatto sapere che la famiglia di Joe Biden aveva cominciato a parlare di come potrebbe essere un'uscita del presidente dalla corsa alla Casa Bianca. Secondo le stesse fonti, 'l'exit plan' dovrà mettere il partito nella posizione migliore per battere Donald Trump ma allo stesso tempo dare credito al presidente per i suoi cinquanta anni di servizio al Paese.

Quanto riportato da Nbc sulla famiglia Biden e sul dibattito in corso per una exit strategy è "sbagliato. Abbiate fede", afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates su X.

Anche la campagna di Joe Biden insiste: il presidente è in corsa per la Casa Bianca e "tra poche settimane sarà ufficialmente il candidato", si legge in una email riportata da Nbc e firmata da Dan Kanninen, il direttore della campagna per gli Stati chiave nella conquista della Casa Bianca. "Il nostro target di elettori continua a prevedere di votare per Biden, e questo segnala chiaramente che il dibattito non ha pesato sul sostegno di coloro che decideranno queste elezioni", ha detto Kanninen.

E' stato un rapporto dettagliato compilato dai democratici, secondo cui Joe Biden perderebbe a valanga nel collegio elettorale, a lanciare campanelli d'allarme attraverso la leadership del partito portando a nuovi appelli pubblici e privati ;;affinché il presidente si ritiri. I dati, basati su sondaggi tra gli elettori realizzati dalla società democratica Blue Rose Research e visti dal Wall Street Journal, mostrano che Biden ha perso non solo tutti gli stati in bilico, ma anche che e' dietro in New Hampshire, Minnesota, New Mexico, Virginia e Maine. Biden è in vantaggio di soli 2,9 punti percentuali nel New Jersey.

