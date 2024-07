Chiesta una condanna a 18 anni per il giornalista americano Gershkovich

I pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a 18 anni di carcere per il giornalista americano Evan Gershkovich. Il reporter statunitense è accusato di "spionaggio" in un caso giudiziario che Washington definisce una farsa.



Il caso del giornalista americano Evan Gershkovich

Il processo a Evan Gershkovich è iniziato. A distanza di 15 mesi dall’arresto, il giovane corrispondente del Wall Street Journal è comparso sul banco degli imputati al tribunale di Yekaterinburg. L’accusa è quella di “spionaggio”. Ma sono tanti gli osservatori che la considerano del tutto infondata, inventata di sana pianta da Mosca per colpirlo. Un’imputazione “fabbricata”, assicura il Wall Street Journal parlando apertamente di “processo farsa”. Le autorità russe sostengono che il reporter americano abbia raccolto “informazioni segrete” su una fabbrica di carri armati su “istruzione della Cia”. Ma non presentano nessuna prova. Il processo si svolge a porte chiuse, in segreto. In un momento

storico in cui in Russia la libertà di stampa è quotidianamente calpestata e il dissenso represso.

Rischia 20 anni di reclusione. Ma molti ritengono che dietro la sua vicenda vi siano in realtà le tensioni tra Mosca e Washington. In questi anni, diversi cittadini americani sono stati arrestati per accuse ritenute di matrice politica o dei pretesti del Cremlino per poter poi usarlicome “pedine di scambio”.

Del resto, Putin stesso ha lasciato intendere di essere disposto a liberarlo in cambio di Vadim Krasikov, un presunto ex agente dell’intelligence russa detenuto in Germania

con l’accusa di aver ucciso un ex comandante dei separatisti ceceni. Gershkovich ha trascorso gli ultimi 15 mesi in un’angusta cella del famigerato carcere Lefortovo di Mosca.

