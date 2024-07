Biden, 'ho solo 3 anni più di Trump e il mio acume è buono'

In una intervista a Nbc News, Joe Biden ha difeso la sua decisione di restare in corsa, ricordando che è "solo tre anni più vecchio di Donald Trump", e che la sua acutezza mentale è "dannatamente buona".

"Sono vecchio", ha ammesso Biden. "Ma - ha proseguito - ho solo tre anni più di Trump, come prima cosa. E numero due, la mia acutezza mentale è dannatamente buona. Ho fatto più di quanto qualsiasi presidente abbia fatto da molto tempo in tre anni e mezzo. Sono disposto a essere giudicato su questo".

Il presidente ha però riconosciuto che è legittima la domanda sulla sua età: "Capisco perché la gente dice: 'Dio, ha 81 anni. Ehi. Cosa farà quando avrà 83, 84 anni?' È una domanda legittima da porre", ha detto.

"Chi consulto su questioni come se rimanere in corsa o meno? Me stesso, lo faccio da molto tempo". "Non so se la sparatoria a Donald Trump ha cambiato la traiettoria delle elezioni". Joe Biden respinge l'idea di aver alimentato l'escalation della violenza politica in Usa, ribaltando la responsabilita' su Donald Trump: "come parli della minaccia alla democrazia, che è reale, quando un presidente dice cose come quelle che dice lui? Non dici nulla perché potrebbe incitare qualcuno? Non sono io il tizio che ha detto di voler essere un dittatore il primo giorno del suo insediamento, o che ha rifiutato di accettare l'esito delle elezioni", ha detto in una intervista a Nbc News quando gli e' stato chiesto se avesse fatto un esame di coscienza sulla propria retorica.

