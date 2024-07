'Salameh ucciso nel raid di Israele a Mawasi'

Il comandante della Brigata Khan Yunis Rafaa Salameh è stato ucciso nel raid israeliano a Mawasi ed è stato subito sepolto. Lo hanno riferito fonti non specificate di Hamas al giornale in lingua araba - ma di base a Londra - 'al-Sharq al-Awsat'.

Le stesse fonti non hanno voluto invece confermare o negare se nel raid sia stato ucciso il capo delle Brigate Qassam Mohammed Deif, anche lui obiettivo dell'attacco.

Le uccisioni di Salameh e di Deif non sono state per ora confermate da Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha detto che "non c'è certezza assoluta".

Ma da parte sua un alto funzionario di Hamas ha detto all'Afp che Deif, è vivo, all'indomani dell'attacco israeliano nella zona di Khan Younis mirato alla sua eliminazione, in cui sono morte 90 persone. La dichiarazione è stata ripresa anche dai media israeliani.

"Il comandante Mohammed Deif sta bene e supervisiona direttamente le operazioni delle brigate al-Qassam e della resistenza", ha detto all'Afp, sotto la copertura dell'anonimato, un alto funzionario del movimento islamico palestinese.



Hamas vuole interrompere i negoziati a causa dei 'massacri israeliani'

Un alto funzionario di Hamas ha detto all'Afp, in forma anonima, che il movimento ha deciso di interrompere i negoziati sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, denunciando la "mancanza di serietà» e i "massacri" israeliani.

"Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh - ha detto -, ha informato i mediatori e gli attori regionali in una serie di appelli della decisione di Hamas di interrompere i negoziati a causa della mancanza di impegno da parte di Israele e dei massacri contro civili disarmati".

