Raid israeliano a Khan Younis. Hamas: '90 morti e 300 feriti'

"Il numero dei martiri del massacro di Al-Mawasi è salito a 90 morti e 300 feriti". Lo annuncia il Ministero della Sanità di Hamas che gestisce la Striscia di Gaza. Lo scrive al Jazeera.



"Israele ha attaccato oggi a Gaza nel tentativo di eliminare Mohammed Deif, ma non c'è certezza assoluta assoluta che ci siano riusciti". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu definendo Deif un "arci-terrorista".

Così come non c'è certezza sulla morte di Deif - ha proseguito Netanyahu - "non c'e' neanche per Salameh. Ma in una maniera o l'altra elimiremo tutta la leadership di Hamas". "L'attacco - ha detto ancora Netanyahu - è stato organizzato grazie ad un lavoro di intelligence eccellente. Prima di autorizzarlo ho voluto sapere che non c'erano ostaggi nella zona, quali i danni collaterali e le armi usate". Il premier ha poi aggiunto che "questo attacco è un messaggio di deterrenza nei confronti dei fiancheggiatori dell'Iran nella regione". "Da ottobre Israele è sottoposto ad una minaccia esistenziale: l'Iran - ha spiegato - cerca di strangolarci con un cappio di razzi da fronti diversi. Non dobbiamo rinunciare alla vittoria e la guerra finirà solo quando avremo raggiunto la vittoria". Per quanto riguarda le trattative, Netanyahu ha denunciato che Hamas "ha cercato di apportare 29 correzioni al tracciato di Biden". "Proprio la pressione militare - secondo il premier - consente di compiere progressi nelle trattative".

Il quotidiano Yisrael Hayom, ripreso dal Times of Israel, citando un "rapporto" non specificato, aveva affermato in un primo momento che l'obiettivo dell'attacco israeliano nella zona di al-Mawasi era il leader di Hamas Mohammed Deif, comandante dell'ala militare di Hamas. Nel frattempo, la radio dell'esercito, citando tre fonti della difesa, riferiva che l'obiettivo era "molto significativo" e che i risultati non sono immediatamente chiari. E che nel raid israeliano l'altro esponente nel mirino era Rafaa Salameh, il comandante della Brigata Khan Yunis. Come nel caso di Deif non è chiaro se Salameh sia stato ucciso o meno.

Successivamente, l'Idf ha confermato di aver "attaccato Muhammad Deif e Rafaa Salameh", come ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui i due erano "in un complesso civile che Hamas aveva recintato con alberi, in un'area aperta, recinzioni e piccoli edifici, che ha una struttura bassa e capannoni così che i terroristi potessero muoversi in sicurezza. Anche gli agenti di Hamas che avevano messo in sicurezza il complesso sono rimasti feriti". L'Idf ha poi precisato che "non si tratta delle tende degli sfollati interni oltre la recinzione"

L'Idf ha sottolineato che "l'attacco è stato preciso e ha avuto come obiettivo solo il complesso di Hamas" e non la zona umanitaria designata. Sono stati usati "velivoli da combattimento, che hanno colpito diversi diversi piccoli obiettivi nello stesso complesso recintato da Hamas".

Hamas ha denunciato che c'è stato un raid israeliano a una sala di preghiera in un campo profughi sulla spiaggia di Gaza, che ha causato 17 morti, come affermano i funzionari sanitari della Striscia di Gaza, come riporta il Guardian.

Hamas, 'una sciocchezza che sia stato colpito Deif'

Un alto esponente di Hamas ha definito "una sciocchezza" il fatto che il raid israeliano su Khan Yunis abbia colpito Mohammed Deif, capo militare di Hamas. Lo ha riferito la Radio militare. "Tutti i martiri - ha spiegato Abu Zuhri - sono civili e quanto accaduto è una grave escalation nella guerra genocida, appoggiata dagli Usa e dal silenzio del mondo". Per l'esponente di Hamas l'attacco mostra che Israele non vuole un accordo per il cessate il fuoco.

