Super donatori dem congelano 90 milioni finché Biden resta

Alcuni dei principali donatori democratici hanno annunciato al più grande super Pac pro-Biden, 'Future Forward', che congeleranno circa 90 milioni di dollari finché il presidente rimane in corsa. Lo riferisce il New York Times. 'Future Forward' è stato consacrato dalla campagna di Biden come il principale comitato elettorale per la raccolta fondi nelle prime fasi della corsa al 2024, e ha già annunciato di aver investito ben 250 milioni di dollari in pubblicità televisive e online che cominceranno ad essere trasmesse alla fine della Convenzione Nazionale Democratica il mese prossimo. La decisione di bloccare una tale quantità di donazioni è, finora, la conseguenze più concreta della scarsa performance del presidente al dibattitto contro Donald Trump

. "Sono determinato a correre. Ma penso che sia importante allentare le paure della gente", ha intanto affermato il presidente americano al termine del vertice Nato ribadendo di essere "il più qualificato per battere Donald Trump. L'ho battuto una volta e lo farò ancora", ha aggiunto in una conferenza stampa in cui, però, non sono mancate le gaffe: introducendo il leader ucraino Vlodymyr Zelensky si è confuso indicandolo come 'Putin' e parlando della sua vice l'ha indicata come 'Trump'. Per poi correggersi. Parlando poi di Kamala Harris, data da molti in pole in caso di un ritiro di Biden dalla corsa presidenziale, ha poi sottolineato che "è qualificata per fare il presidente: non l'avrei scelta come vice se non lo pensassi".

Ma tra i dem non si placano le preoccupazioni. Barack Obama e Nancy Pelosi si sono parlati privatamente sul futuro di Joe Biden, esprimendo timori su quanto sta diventando più difficile battere Donald Trump. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali i democratici sono in pressing sull'ex presidente e sull'ex speaker della camera affinché li aiutino a capire cosa fare.

Trump non ha tardato a ironizzare sulle gaffe del presidente: "Buon lavoro Joe! Complimenti!", ha postato su Truth mentre riappare anche Melania. Parteciperà alla convention repubblicana la prossima settimana a Milwaukee ma non è chiaro se terrà un discorso o avrà un ruolo formale nel procedimento. Lo riferisce la Cnn. Sarà una rara apparizione pubblica per una donna che è stata in gran parte assente dalla campagna elettorale del marito per tornare alla Casa Bianca. L'ex first lady ha disertato gli eventi chiave dall'inizio di quest'anno, dal calcio d'inizio delle primarie in Iowa alla festa della vittoria del Super Tuesday. E non ha accompagnato Trump in nessuno dei giorni del suo processo a Ny per il caso pornostar.

