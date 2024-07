L'incendio divampato oggi sul cantiere di ristrutturazione della guglia della cattedrale di Rouen, in Normandia, è stato domato, secondo quanto annunciato dal responsabile locale dei pompieri, Stéphane Gouezec.

L'incendio, che ha danneggiato soprattutto la copertura in plastica del cantiere in corso, "è sotto controllo anche se non c'è la certezza che tutti i focolai siano spenti", ha precisato il responsabile.



