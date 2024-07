George Clooney chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa per le presidenziali

George Clooney chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. "Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può. E' terribile da dire ma il Joe Biden con cui sono stato insieme tre settimane fa per una raccolta fondi non era il Joe Biden del 2010. Non era il Joe Biden del 2020. Era la stessa persona che abbiamo visto al dibattito", afferma Clooney sul New York Times. L'attore è stato uno dei protagonisti della raccolta fondi a cui ha partecipato Biden a Los Angeles dopo il G7.

"Amo Joe Biden ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato", afferma Clooney sulla colonne del New York Times. Al dibattito "era stanco? Sì. Un raffreddore? Forse. Ma i leader del nostro partito devono smetterla di dirci di non aver visto quello che 51 milioni di persone hanno visto. Siamo talmente terrificati dalla prospettiva di un secondo mandato di Donald Trump che abbiamo optato per ignorare ogni segnale di avvertimento. L'intervista con George Stephanopoulos ha solo rafforzato quello che abbiamo visto la settimana prima", ha aggiunto Clooney. "Non vinciamo con questo candidato. Non vinceremo alla Camera e perderemo il Senato. Questa non è solo la mia opinione: questa è l'opinione di ogni senatore, deputato e governatore con cui ho parlato in privato", ha osservato l'attore.

"Sta al presidente decidere se correre. Lo stiamo tutti incoraggiando a prendere una decisione. Il tempo stringe", ha detto l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi. "Voglio che faccia ciò che decide. Dico a tutti di aspettare di non mettere sul tavolo quello che pensano finché non vediamo come va questa settimana. Io sono molto orgogliosa del presidente", ha aggiunto Pelosi.



