Stasera la riunione dei leader democratici per parlare di Biden

E' prevista per le 20 di stasera, ora italiana, la riunione di emergenza fra i leader democratici convocata dal leader dei dem alla Camera americana Hakeem Jeffries.

L'incontro virtuale - anticipato ieri dal sito di notizie Axios - precede la riapertura del Congresso dopo la pausa per il 4 luglio e presenta l'occasione per fare il punto e parlare del futuro del ticket presidenziale. Joe Biden ha ribadito di non voler lasciare la corsa alla Casa Bianca, ma già cinque deputati democratici hanno chiesto pubblicamente un suo passo indietro.

L'intervista a Abc del presidente Usa non ha sortito l'effetto sperato di rassicurare i dem, molti dei quali sono convinti che Biden debba lasciare.



L'ex marito di Jill Biden: 'Dovrebbe sottoporsi a un test cognitivo'

Bill Stevenson, l'ex marito di Jill Biden, si dice "preoccupato": Joe Biden "dovrebbe sottoporsi a un test cognitivo" perché si vede che "ha problemi".

In un'intervista al New York Post, Stevenson - che è stato sposato alla first lady dal 1970 al 1975 - afferma comunque di sperare che Biden "resti in corsa e venga battuto da Donald Trump. Sarebbe meglio per il Paese. La mia vita era migliore, l'economia era migliore, tutto era migliore con Trump"

