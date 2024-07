Pioggia di droni di Kiev sulle regioni russe di frontiera

Circa quaranta droni ucraini hanno attaccato la regione russa di Belgorod nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, come riporta la Tass.

"Un Uav (drone, ndr) di tipo aereo che è stato lanciato contro la città di Belgorod è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea. Non ci sono state conseguenze a terra - si legge nel messaggio -. Nella regione di Belgorod, i villaggi di Razumnoye, Severny, Blizhnoe, Pushkarnoye, Sevryukovo, Solokhi, Khokhlovo e Shchetinovka sono stati attaccati dal nemico. Nelle ultime 24 ore durante un attacco sono state sparate 26 munizioni e otto Uav sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea".

D'altra parte, un incendio è scoppiato la notte scorsa in un deposito di esplosivi del distretto di Podgorensky, nella regione russa di Voronezh, al confine con l'Ucraina, dopo un attacco con droni ucraino: lo hanno riferito le autorità locali. "Diversi droni sono stati rilevati e distrutti durante la notte dai sistemi di difesa antiaerea sulla regione di Voronezh", ha scritto su Telegram il governatore regionale Alexander Gusev.

"La caduta dei loro detriti ha provocato un incendio in un deposito" di esplosivi nel distretto di Podgorenski, ha aggiunto. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti o vittime. Le autorità della regione di Voronezh hanno dichiarato lo stato di emergenza in un insediamento del distretto di Podgorensky dopo l'attacco con droni ucraino che ha colpito un deposito di esplosivi: lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Gusev, come riporta la Tass.

"È stato introdotto lo stato di emergenza all'interno dei confini dell'insediamento del distretto di Podgorensky, dove nella notte si è verificato un incidente con un drone ucraino", ha affermato Gusev, aggiungendo che gli ordigni nel deposito continuano a esplodere. In particolare, una delle esplosioni ha provocato un incendio in una dépendance di un'abitazione. Le fiamme sono già state spente e non ci sono vittime, ma a causa delle esplosioni le autorità hanno deciso di evacuare gli abitanti di un villaggio nel distretto di Podgorensky. Inoltre, ha concluso il governatore, un tratto dell'autostrada che attraversa l'area è stato chiuso e i cittadini si stanno dirigendo verso i centri di accoglienza.

Forte esplosione in un centro di distribuzione del gas in Crimea

Una forte esplosione ha provocato ieri sera un vasto incendio in un centro di distribuzione del gas vicino ad Alushta, nella Crimea occupata, causando l'interruzione della fornitura di gas a 14 villaggi della zona: lo riporta il canale Telegram Crimean Wind.

Secondo notizie che circolano sui social media, scrive il Kyiv Independent, l'esplosione - di cui non si conoscono ancora le cause - è avvenuta tra i villaggi di Maly Mayak e Vynohradny. Non si segnalano feriti o vittime.

Modelli di Patriot e aerei, la 'difesa passiva' ucraina

Il comandante dell'aeronautica militare ucraina Mykola Oleshchuk afferma che i velivoli all'aeroporto di Kryvyi Rih e i sistemi Patriot vicino Yuzhne colpiti da missili Iskander russi in questi giorni erano soltanto modelli, costruiti e piazzati appositamente per ingannare il nemico.

"Il personale dell'aeronautica militare ha effettuato con successo misure di difesa passiva. Grazie a tutti coloro che aiutano con modelli di alta qualità di aerei e sistemi di difesa aerea", ha scritto Oleshchuk su Telegram.

