Aperte le urne in Francia per un ballottaggio ad alta tensione

"Aspettiamo il risultato elettorale in Francia per capire l'esito e le conseguenze. Detto questo c'è un dibattito in corso in Francia che chiama in causa l'interpretazione della Costituzione e che, in caso di coabitazione, va valutato se l'indicazione di un commissario spetti al presidente della Repubblica o al governo francese. Se coabitazione sarà, ne vedremo delle belle". Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, parlando degli effetti sull'Italia e sulle trattative per le nomine europee dopo i ballottaggi in Francia, dal palco di 'Forum in masseria' in corso a Manduria.