Hamas: 'Tregua anche durante i negoziati per la 2/a fase dell'intesa'

L'accordo che si va delineando tra Hamas e Israele prevede che il cessate il fuoco temporaneo a Gaza, dopo la prima fase dell'accordo, continui per tutto il tempo dei negoziati per la finalizzazione della seconda fase dell'intesa. Lo ha detto una fonte di Hamas ripresa dai media israeliani secondo cui inoltre i colloqui per il rilascio di tutti gli altri ostaggi, soldati compresi, comincino 16 giorni dopo la prima fase dell'intesa.

La road map rilanciata dal presidente Joe Biden prevede - come è noto - 3 fasi con un cessate il fuoco durante la prima di 6 settimane e il rilascio di donne, feriti e ostaggi anziani. Poi la seconda fase con il rilascio di tutti gli altri ostaggi e la possibile fine della guerra.



