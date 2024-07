Venezuela, Maduro guida le intenzioni di voto con il 54,2%

L'attuale presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, candidato a un terzo mandato di 6 anni, guida con il 54,2% le intenzioni di voto in vista delle elezioni del 28 luglio, secondo l'ultimo sondaggio della società Hinterlaces. Maduro è sostenuto dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) al potere e dalle forze rivoluzionarie alleate raggruppate nel cosiddetto Grande polo patriottico (Gpp).

In base al rilevamento (realizzato il 30 giugno con 1.200 interviste in tutto il Paese), il principale candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, considerato il rivale diretto del leader 'chavista', al momento ha il 21,1% delle preferenze.

Molto meno significative le percentuali espresse per gli altri otto candidati in gara: Benjamín Rausseo, della Confederazione nazionale democratica, ha il 5,7%; Antonio Ecarri, leader dell'Alleanza del Lapis, il 2,9%; Claudio Fermín il 2,4%; Daniel Ceballos, del partito Arepa, ha l'1,9% Javier Bertucci, del partito El Evangelio Cambio, l'1,8%; José Brito, di Primero Justicia, è all'1,2%; Luis Eduardo Martínez, di Azione democratica, ha lo 0,8%; ed infine Enrique Márquez, del Movimiento Centrados, è fermo allo 0,7%.



