Russia: Kara-Murza trasferito nell'ospedale del carcere

Vladimir Kara-Murza, attivista russo e oppositore del Cremlino, è stato trasferito nell'ospedale della prigione in cui è detenuto. Lo ha reso noto la moglie.

L'oppositore russo Vladimir Kara-Mourza, sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento prima della sua incarcerazione, è stato ricoverato in ospedale dell'istituto penitenziario, ha annunciato oggi sua moglie. "Vladimir Kara-Mourza è stato trasferito nell'ospedale della prigione. Ai suoi avvocati non è stato permesso di vederlo", ha detto la sua compagna, Evgenia, su Facebook, senza specificare di cosa soffrisse.



