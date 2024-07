Problemi per 110 voli a causa dei palloni di spazzatura di Pyongyang

Gli oltre duemila palloncini aerostatici nordcoreani lanciati da fine maggio con il loro carico di spazzatura hanno causato problemi a oltre 110 voli in Corea del Sud, coinvolgendo più di 10.000 passeggeri. Sono le ultime stime del ministero dei Trasporti di Seul, riferite dal deputato Jeong Jun-ho, per il quale almeno 15 aerei, compresi quelli in arrivo a lungo raggio dagli Stati Uniti, sono stati costretti a effettuare atterraggi alternativi, con i passeggeri poi portati a Incheon, principale scalo di Seul, tra lunghi ritardi e disagi.

Centinaia di passeggeri sui voli da San Francisco, Vancouver e Los Angeles "dovevano atterrare all'aeroporto internazionale di Incheon ma sono finiti all'aeroporto di Cheongju, nel centro del Paese, senza sapere cosa stesse succedendo", ha riferito il deputato in una nota, rilanciata dai media di Seul. I disservizi sono "la prova del rischio coreano", ha aggiunto Jeong, riferendosi al termine usato per descrivere l'esitazione degli investitori verso Seul a causa delle minacce militari del Nord.

La campagna dei palloncini aerostatici del Nord, pieni spesso di letame anche di natura umana, è stata la risposta di Pyongyang alle iniziative contro il Paese eremita di attivisti e disertori nordcoreani fatte di palloncini pieni di volantini e di altro materiale contro il leader supremo Kim Jong-un e il suo governo.

Seul, tuttavia, non può sanzionare gli attivisti impegnati nelle operazioni di contro-propaganda a causa di una sentenza del tribunale del 2023 secondo cui una eventuale stretta costituirebbe "una violazione ingiustificabile della libertà di parola e di espressione".



