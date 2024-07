'Trump vuole trattare con Putin, sul piatto lo stop a Kiev nella Nato'

Donald Trump sta pensando, nel caso venisse di nuovo eletto alla Casa Bianca, a un piano per mettere fine alla guerra in Ucraina, che prevedrebbe di trattare con Putin per fermare la potenziale estensione della Nato all'Ucraina, ma anche alla Moldavia e alla Georgia, e per concordare quali territori Kiev debba cedere a Mosca in cambio della pace. Un'ipotesi che vanificherebbe la promessa, finora vaga, di adesione all'Alleanza da parte di Kiev. Il sito americano Politico nell'editoriale - un'analisi su dove andrebbe la Nato nel caso di una vittoria trumpiana - cita a proposito come fonti due esperti della sicurezza nazionale allineati all'ex presidente e informate su quanto accade nella "cerchia ristretta" di Trump. Trump ha poi in mente una Nato a due velocità, o meglio, una Nato di serie A e di serie B, in cui il discrimine sarebbe la spesa per la difesa al 2% del Pil: chi non raggiungerà questa soglia "non godrebbe della generosità difensiva e delle garanzie di sicurezza offerte dagli Stati Uniti", scrive Politico. L'Italia è fra i Paesi membri dell'Alleanza che spende meno del 2%.

L'idea, scrive il sito, era già stata evocata dall'ex collaboratore militare di Trump, gen. Keith Kellogg. E all'obiezione che questa politica sarebbe in contrasto con l'articolo 5 del Trattato, che obbliga i membri dell'Alleanza ad intervenire in aiuto ad un altro Stato membro attaccato, gli esperti che lavorano con Trump sul suo piano ritengono che il testo dell'art. 5 sia sufficientemente vago e non implichi necessariamente l'intervento militare armato.

Trump ha più volte dichiarato da presidente Usa che gli alleati "si approfittano" dell'America e non spendono quanto dovrebbero e più di recente ha anche invitato la Russia "a fare quello che vuole" con i Paesi membri della Nato poco propensi a spendere. Nello stesso articolo di Politico si parla anche di un piano di pace di Trump sull'Ucraina, che prevedrebbe di trattare con Putin sulla cessione di territori ucraini a Mosca e la garanzia che Kiev non entri nella Nato.

Mosca intanto risponde alle indiscrezioni: "La Russia non dialoga con Trump sulle condizioni per raggiungere la pace in Ucraina", ha detto il portavoce del presidente russo, Dmitrij Peskov, secondo Interfax.

