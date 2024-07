La Corea Nord annuncia un 'test di missile con supertestata'. Per Seul è fallito

La Corea del Nord asserisce di aver collaudato con successo un nuovo missile balistico tattico capace di trasportare una enorme testata, ma Seul afferma che il test è fallito e che quella di Pyongyang è una "bugia".

Secondo l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna, il nuovo modello Hwasongpho-11Da-4.5 "trasportava una testata simulata da 4,5 tonnellate di prima categoria" ed è stato testato "per verificarne la stabilità in volo e la precisione sul bersaglio su una gittata massima di 500 chilometri", Per i militari sudcoreani, invece, il test è fallito nel suo primissimo stadio, esplodendo sui cieli della stessa Corea del Nord.



Seul, le prime manovre di artiglieria in 6 anni al confine Nord

La Corea del Sud ha ripreso le esercitazioni di artiglieria vicino al confine terrestre con il Nord "per la prima volta in 6 anni", nell'ambito delle maggiori attività lungo la zona demilitarizzata (Dmz) dopo la sospensione del patto militare del 2018 firmato con Pyongyang.

Le truppe dell'esercito di Seul, con "l'obiettivo di migliorare le capacità di risposta e la prontezza della potenza di fuoco in caso di provocazioni nemiche", hanno sparato circa 140 colpi di obici semoventi K9 e K105A1 nei poligoni delle province di Gyeonggi e Gangwon, entro i 5 chilometri dalla linea di demarcazione militare nella Dmz che separa le due Coree.

