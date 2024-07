Iran: 'Se Israele attacca il Libano appoggio totale a Hezbollah'

"L'Iran non cerca una guerra su larga scala nella regione, ma in caso di qualunque attacco da parte di Israele al Libano, Teheran difenderà con ogni mezzo gli Hezbollah libanesi": lo ha dichiarato Kamal Kharrazi, consigliere della guida suprema iraniana, Ali Khamenei, e capo del Consiglio per le relazioni estere iraniano.

"Se Israele lancia un'offensiva in grande stile contro Hezbollah rischia di innescare una guerra regionale nella quale Teheran e l' 'Asse della resistenza' appoggerebbero con tutta la loro potenza il movimento di resistenza libanese", ha aggiunto Kharrazi, citato dall'agenzia Mehr.



Lufthansa sospende i voli notturni per Beirut

Lufthansa sospende i voli notturni per Beirut fino al 31 luglio a causa dell'aggravarsi della situazione in Medio Oriente: lo ha comunicato la compagnia aerea tedesca, citata dall'agenzia Dpa. "Alla luce dell'attuale situazione in Medio Oriente, le compagnie aeree del gruppo (Lufthansa) sospendono i voli notturni da/per Beirut fino al 31 luglio compreso", ha affermato la compagnia aerea. I voli diurni continueranno. Numerosi paesi, tra cui la Germania, hanno esortato i propri cittadini a lasciare il Libano.

