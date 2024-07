Hunter Biden fa causa a Fox News per 'revenge porn'

Hunter Biden ha citato in giudizio Fox News per aver mandato in onda immagini di lui nudo in una miniserie che secondo il figlio del presidente americano Joe equivale a "revenge porn".

'Il processo a Hunter Biden' era composto da sei episodi pubblicati nel 2022 su Fox Nation, la piattaforma online dell'emittente conservatrice di proprietà della famiglia del magnate dei media Rupert Murdoch. Versione drammatizzata di un processo penale, la serie conteneva un avvertimento che il procedimento era una finzione raffigurante il first son processato per corruzione, accuse che sono state avanzate per anni dai sostenitori di Donald Trump, che puntano ai passati legami d'affari di Hunter con Ucraina e Cina. Le accuse non hanno mai portato ad azioni legali.

Ma la serie integra immagini reali di Biden, "raffigurandolo nudo nonché impegnato in atti sessuali", sostiene la denuncia.

"La Fox ha pubblicato e diffuso queste immagini intime al suo vasto pubblico di milioni di persone come parte di un programma di intrattenimento al fine di umiliare, molestare, infastidire e allarmare il signor Biden e offuscare la sua reputazione", si legge nel documento depositato in tribunale. Le immagini provenivano da un laptop che Hunter Biden aveva lasciato in un negozio di riparazioni di computer, ma che non aveva mai ritirato.

"Questa causa interamente motivata politicamente è priva di merito", ha affermato Fox News in una nota. "Il signor Biden non se ne è lamentato fino all'invio di una lettera alla fine di aprile 2024. Il programma è stato rimosso pochi giorni dopo, con grande cautela. Coerentemente con il Primo emendamento, Fox News ha coperto accuratamente le notizie degne di nota di eventi causati dallo stesso signor Biden, e non vediamo l'ora di rivendicare i nostri diritti in tribunale".

Hunter è stato condannato da una giuria a giugno per possesso illegale di arma da fuoco, in un processo federale che ha nuovamente portato alla luce i suoi anni di dipendenza da alcol, cocaina e crack, evidenti in molte delle immagini scoperte sul portatile. A settembre dovrà affrontare un caso separato di frode fiscale, processo che probabilmente lo distrarrà dalla campagna presidenziale di suo padre.



