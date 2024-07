Uragano Beryl verso le Barbados, chiusi gli aeroporti nei Caraibi

Aeroporti chiusi e attività commerciai con le saracinesche abbassate oggi 1 luglio nei Caraibi, dove gli abitanti sono stati invitati a cercare rifugio in attesa del temuto uragano Beryl, che secondo le autorità approderà alle Barbados tra "poche ore".

Decine di voli sono stati cancellati in tutta la regione, riporta la Bbc, sottolineando che un'allerta è in vigore per Barbados, Santa Lucia, Grenada e Saint Vincent e Grenadine.

"Non è uno scherzo", ha affermato il primo ministro di St Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, ricordando la devastazione causata dagli uragani del passato nei Caraibi. In un discorso alla nazione pronunciato dalla sua residenza ufficiale, Gonsalves ha detto che avrebbe cercato rifugio nel suo seminterrato. "Il tetto, certamente la parte vecchia del tetto, potrebbe non sopravvivere a venti a 241 km orari. Mi sto preparando a scendere", ha aggiunto.

Ieri sera l'uragano è stato classificato di categoria 4, ma in seguito i suoi venti sono leggermente diminuiti (a un massimo di 195 km orari) ed è stato declassato passando di nuovo alla categoria 3.

Video L'occhio del ciclone Beryl sui Caraibi sudorientali



Il Centro nazionale uragani statunitense ritiene probabile che le fluttuazioni di forza continuino, ma ha avvertito che parti delle isole Windward dovrebbero prepararsi a "danni potenzialmente catastrofici dovuti al vento".



