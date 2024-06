Francia al voto, vola l'affluenza: alle 17 è al 60%

04:43

Alta affluenza alle urne oggi in Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, per il primo turno di un'elezione che potrebbe dare alla Francia per la prima volta un governo di estrema destra in coabitazione con il presidente Emmanuel Macron. "L'affluenza stimata alle 12.00 (le 3:00 in Italia) era del 32,39%. Alle elezioni precedenti, nel 2022, era stata del 13,06% e del 15,76% nel 2017", ha annunciato l'Alto commissariato della Repubblica in un comunicato. "Il voto si sta svolgendo a larga maggioranza, senza incidenti e in modo sicuro", ha aggiunto, in un momento in cui la tensione rimane alta nell'arcipelago dopo i disordini causati dalla riforma elettorale respinta dal movimento pro-indipendenza.

Circa 229.000 abitanti della Nuova Caledonia sono stati chiamati alle urne per eleggere due deputati per il territorio francese. All'apertura dei seggi, alle 7:00 ora locale, si sono formate lunghe code nei vari seggi elettorali di Noumea, come ha osservato un giornalista dell'Afp. I seggi chiuderanno alle 17:00 ora locale (le 8:00 in Italia). L'Alto commissariato ha reso noto che l'unico incidente ha riguardato Houaïlou, un comune sulla costa orientale dell'arcipelago, dove "l'accesso al municipio è stato bloccato da dimostranti che hanno impedito l'apertura dei vari seggi elettorali e quindi lo svolgimento del voto". La situazione "non si è ancora stabilizzata nel comune", prosegue la nota. La notte scorsa, anche la gendarmeria di Houaïlou è stata oggetto di "attacchi violenti, con l'uso di un ordigno per danneggiare i locali".