La polizia spara sui dimostranti in Kenya, sale a 25 il numero delle vittime

Infuriano le proteste antigovernative in Kenya, non solo nella capitale Nairobi dove la polizia cerca di disperdere i dimostranti e tenerli lontani dal palazzo presidenziale, ma nelle altre città come Mombasa e Migori dove, come riporta il sito Kenyans, gli agenti hanno iniziato a sparare proiettili veri sulla folla. Ci sarebbero diverse vittime, secondo la commissione nazionale per i diritti umani del Kenya (Knhrc).

Almeno altre due persone sarebbero state uccise durante le proteste nella cittadina di Ongata Rongai alle porte di Nairobi, facendo salire il conto ufficiale delle vittime delle manifestazioni antigovernative a 25. La polizia ha sparato in risposta al saccheggio di un supermercato, dopo che presunti dimostranti avevano lanciato pietre ed acceso fuochi.

Come riporta il sito Kenyans, che ha condiviso il video dell'assalto al supermercato, saccheggi ed episodi di violenza si sono registrati anche in altre città del Paese. Nella città di Homa Bay almeno 7 persone sarebbero in fin di vita. La tensione rimane alta anche a Nairobi, con notevoli disagi per i trasporti e le attività commerciali.

