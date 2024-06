La Nato nomina Segretario generale l'olandese Rutte

I 32 Stati membri della Nato hanno nominato il primo ministro olandese Mark Rutte come loro prossimo Segretario Generale, in un momento cruciale per l'Alleanza, mentre la Russia continua la sua guerra in Ucraina.

Rutte, 57 anni, assumerà l'incarico di capo della Nato il 1° ottobre, sostituendo il norvegese Jens Stoltenberg, che ha ricoperto la carica per dieci anni.

"È un grande onore essere nominato Segretario Generale della Nato" scrive rutte su X. "L'Alleanza - prosegue - è e rimarrà la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva. Guidare questa organizzazione è una responsabilità che non prendo alla leggera. Sono grato a tutti gli alleati per aver riposto la loro fiducia in me. Sono ansioso di assumere l'incarico con grande vigore in ottobre, come successore di Jens Stoltenberg, che ha fornito alla Nato una leadership eccezionale negli ultimi 10 anni e per il quale ho sempre nutrito grande ammirazione".

"Accolgo con grande favore la scelta degli alleati Nato di Mark Rutte come mio successore" scrive su X Jens Stoltenberg . "Mark è un vero transatlantico, un leader forte e un costruttore di consenso. Gli auguro di avere successo mentre continuiamo a rafforzare la Nato. So di lasciarla in buone mani".

"Congratulazioni - scrive sempre su X Ursula von der Leyen - caro Mark Rutte, per essere stato eletto nuovo segretario generale della Nato. La tua leadership ed esperienza saranno cruciali per l'Alleanza durante questi tempi difficili". La politica tedesca si è detta "ansiosa di lavorare con voi per rafforzare ulteriormente il partenariato Ue-Nato".

