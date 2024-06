Austin: 'Guerra tra Israele e Hezbollah sarebbe disastrosa'

Il segretario alla Difesa americana, Lloyd Austin, ha messo in guardia sulle "conseguenze disastrose" che avrebbe un nuovo conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano. "Un'altra guerra tra Israele e Hezbollah potrebbe facilmente diventare una guerra regionale, con conseguenze disastrose per il Medio Oriente", ha dichiarato il capo del Pentagono ricevendo il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sottolineando l'urgenza di una "soluzione diplomatica".



"Stiamo lavorando intensamente per raggiungere un accordo ma dobbiamo anche essere pronti ad ogni scenario possibile", ha detto il ministro della Difesa israeliano.

Usa a Hezbollah, 'non in grado di fermare attacco Israele'

Gli Usa hanno avvertito gli Hezbollah di non essere in grado di fermare un attacco israeliano in Libano. Lo riportano sia 'Politico' sia 'Axios' secondo cui l'inviato speciale per il Medio Oriente Amos Hochstein ha tramesso - nel suo ultimo viaggio in Libano - un messaggio chiaro ai miliziani sciiti, alleati dell'Iran, da parte del presidente Biden.

Le fonti citate dai due media hanno poi sostenuto che Washington aiuterà Israele in caso di reazione degli Hezbollah.

Se poi ci saranno razzi e missili sulle città israeliane, Washington - hanno detto - "potrebbe orientarsi verso un sostegno militare più diretto".

Canada ai suoi cittadini, lasciate il Libano finché potete

Il Canada invita i suoi cittadini a lasciare il Libano "finché possono", affermando che la situazione della sicurezza nel Paese sta diventando sempre più instabile e imprevedibile a causa del conflitto tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall'Iran. "Il mio messaggio ai canadesi è stato chiaro fin dall'inizio della crisi in Medio Oriente: non è il momento di recarsi in Libano. E per i canadesi attualmente in Libano, è ora di partire, finché i voli commerciali restano disponibili", ha detto in una nota la ministra degli Esteri Melanie Joly.

