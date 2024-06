Monito di un generale Usa: un attacco israeliano in Libano rischia di ampliare il conflitto

Un'offensiva di Israele in Libano può aumentare il rischio di un conflitto più ampio che attiri l'Iran e i militanti allineati con Teheran, in particolare se l'esistenza di Hezbollah venisse minacciata: lo afferma l'ufficiale più alto in grado delle forze armate americane, il generale dell'aeronautica e capo dello stato maggiore congiunto C.Q. Brown.

"Hezbollah è più potente di Hamas per quanto riguarda capacità complessiva, numero di razzi e simili. E vedrei l'Iran più propenso a fornire un maggiore sostegno" al gruppo sciita libanese, ha affermato ieri Brown citato dai media Usa. "Ancora una volta, tutto ciò potrebbe contribuire ad ampliare il conflitto nella regione e far sì che Israele si preoccupi non solo di ciò che sta accadendo nella parte meridionale del Paese, ma anche di ciò che sta accadendo nel nord", ha aggiunto il generale americano.

"Dal nostro punto di vista, rispetto a dove si trovano le nostre forze e del breve raggio tra Libano e Israele, è più difficile per noi essere in grado di sostenere" lo Stato ebraico "nello stesso modo in cui lo abbiamo fatto in aprile", ha detto Brown riferendosi all'attacco iraniano contro Israele.



Borrell: 'Il rischio di contagio è ogni giorno più forte'

"Questo weekend è stato tra i più sanguinosi dall'inizio del conflitto e il rischio di un contagio nel sud del Libano è ogni giorno sempre più grande", ha detto 'alto rappresentante Ue Josep Borrell, secondo il quale la situazione nella Striscia sta degenerando: "la consegna degli aiuti a Gaza - ha osservato - è impossibile: nulla entra e una parte degli aiuti marcirà presto, sarà perso. E anche quel poco che entra non può essere distribuito, perché la società civile è stata distrutta. Il piano Biden non viene attuato, per mancanza di sostegno da entrambi i lati".

Prosegue il duello fra Israele ed Hezbollah

E prosegue intanto il duello di artiglieria fra Israele e Hezbollah nel sud del Libano. Due persone sono rimaste leggermente ferite dopo che due missili anticarro sono stati lanciati ieri sera da Hezbollah in Libano verso la città israeliana di confine di Metulla. un portavoce militare ha spiegato che "in seguito ad un attacco con proiettili anticarro nella zona di Metulla la scorsa notte due riservisti dell'Idf, membri della squadra di sicurezza, sono rimasti feriti in modo lieve e grave"

Il portavoce ha aggiunto che l'esercito israeliano, da parte sua, ha effettuato diversi raid la notte scorsa su "obiettivi terroristici di Hezbollah nel Libano meridionale, inclusa una struttura militare di Hezbollah nell'area di Aitaroun, nonché siti di infrastrutture operative e terroristiche nelle aree di Kfarkela e Khiam".

