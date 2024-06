Milei a Madrid per ricevere una medaglia, ira del governo contro il Ppe

Il presidente argentino Javier Milei è atterrato all'aeroporto militare di Torrejon de Ardoz (Madrid), da dove la delegazione presidenziale, che accompagna il capo del governo, si è mossa in direzione della capitale. La presenza in Spagna del presidente argentino, che riceverà la medaglia internazionale della Comunità di Madrid dalla governatrice Isabel Diaz Ayuso, del Ppe, si inserisce in un clima di piena crisi diplomatica fra Spagna e Argentina, ed ha già innescato aspre polemiche.

"E' evidente che con la concessione della medaglia della Comunità di Madrid al presidente argentino Javier Milei la signora Ayuso vuole sollevare un conflitto con il governo di Spagna, uno scontro, una provocazione in tutta regola", ha commentato la vicepremier con delega alle Finanze, Maria Jesus Montero, sottolineando che quella di Ajuso, che alle 19 riceverà con tutti gli onori alla Real Casa de Correos il presidente argentino, "è solo ed esclusivamente un atto politico di provocazione come tutti quelli svolti dal Partito Popolare dove governa".

Da parte sua, il Pp con il leader Alberto Nunez Feijoo ha definito "normale" la decisione di Ayuso, che non ha informato il governo della sua iniziativa in materia di politica estera, che per legge è tenuta a comunicare. Il portavoce del Pp, Borja Semper, ha confermato che Rajoy non parteciperà alla cerimonia di consegna della medaglia a Milei, alla quale "non dà alcuna rilevanza". "Indipendentemente dall'ideologia del premiato, lo rispettiamo", ha assicurato Semper.

Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha definito quella di Milei "una visita privata" sottolineando che "non c'è un'agenda ufficiale per quello che ho saputo finora". In un clima di tensione con il governo progressista del premier Pedro Sanchez, Javier Milei riceverà questa sera anche il premio Juan de Mairena per "la sua difesa esemplare delle idee di libertà".

