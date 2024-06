Le piattaforme di social media come il tabacco e l'alcol: hanno bisogno di etichette che mettono in guardia i genitori sul fatto che l'uso potrebbe danneggiare la salute mentale degli adolescenti.

A chiederlo è il capo della sanità americana, Vivek Murthy, esortando il Congresso ad agire.

"Le etichette invierebbero un messaggio potente ai genitori che i social non sono stati dimostrati come sicuri", ha scritto Murthy sul New York Times.

