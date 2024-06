Re Carlo apre la parata di 'Trooping the Colour', Kate riappare in pubblico

Al via nel cuore a Londra alla parata di Trooping the Colour, evento clou dell'odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III. Il monarca, tornato all'attività pubblica da oltre un mese sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro diagnosticagli a inizio anno, guida il corteo in carrozza con la regina Camilla (e non a cavallo, quest'anno). Mentre in un'altra carrozza, spicca la presenza della principessa di Galles, Kate, con Willam e i tre figli, che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia.

Alla parata assistono migliaia di persone assiepate lungo il Mall, all'uscita di Buckingham Palace, nonostante la giornata grigia e le previsioni di pioggia, e milioni di telespettatori. Carlo e Camilla sono in un carrozza coperta, seguiti da un seconda carrozza con Kate seduta al fianco del piccolo e gesticolante Louis, e con gli altri figli George e Charlotte di fronte, tutti sorridenti, mentre il principe William è a cavallo.

Alle loro spalle, gli altri reali senior, con il duca di Edimburgo, Edoardo, ultimogenito della defunta regina Elisabetta e del principe Filippo, e poi la principessa Anna, seconda sorella di Carlo.

Il corteo solenne è affiancato secondo consuetudine da militari a cavallo in uniformi tradizionali, fra squilli di trombe e salve augurali di cannone di rito, mentre le bandiere con l'Union Jack e i vari stendardi reali garriscono al vento. Alle 11 precise, re Carlo è giunto nel quadrante dove sono schierati in suo onore gli immancabili reparti della Royal Guard, con le giubbe rosse e gli alti colbacchi di pelo d'orso, per passarli in rassegna a piedi sulle note dell'inno nazionale God Save the King.

La festa ufficiale del compleanno pubblico dei sovrani britannici si svolge a giugno per consuetudine sin dalla fine del 1700, anche se le date di nascita sono diverse (Carlo compirà 76 anni a novembre).

Il premier britannico Rishi Sunak ha assistito con la first lady Akshata Murty alla parata, conclusasi nel grande piazzale di Horse Guard Parade, nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra, presso St James Park.

All'evento, svoltosi secondo una precisa coreografia a partire dal 1748, hanno preso parte circa 1400 soldati e ufficiali in alta uniforme, al suono di musiche o marce varie eseguite dalla bande militari al passaggio dii reggimenti come quello della Scottish Guard, dell'Irish Guard o della Welsh Guard, sotto i diversi colori di reparto. Il sovrano, protagonista assoluto in divisa, vi ha assistito al centro del quadrante, su una piattaforma coperta, con accanto la regina Camilla, fra scrosci di pioggia e qualche raro sprazzo di sole.

Sunak è stato visto seduto nella tribunetta degli ospiti con altri invitati, ed è stato ripreso mentre scattava foto col telefonino. Il primo ministro conservatore - nel pieno di una campagna elettorale che vede favorita l'opposizione laburista di sir Keir Starmer - è tornato giusto in tempo dal vertice italiano del G7 di Borgo Egnazia, in Puglia; mentre in giornata è atteso poi in Svizzera per partecipare al summit a guida occidentale per "la pace in Ucraina".

Kate, impeccabile come nulla fosse accaduto nella sua consueta eleganza a dispetto della malattia (salvo il profilo apparentemente dimagrito) è stata invece notata sorridere da un balconcino, attenta nel seguire le evoluzioni dei reparti accanto ai tre figli: in particolare il piccolo Louis, vicino a lei per tutto il tempo, e come sempre disinvolto a rubare la scena fra battute e gesticolamenti.

