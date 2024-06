Scholz: 'In Ucraina nessuna pace dettata da Putin'. Zelensky: 'Dobbiamo vincere questa guerra'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Berlino, dove è in corso la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, insieme con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Noi dobbiamo vincere questa guerra", ha detto il leader di Kiev sottolineando che "bisogna togliere i vantaggi che la Russia ha in aria. La difesa aerea è la risposta a tutto" e "abbiamo bisogno di almeno 7 sistemi Patriot".

"Vorrei chiedere a tutti di sostenere l'Ucraina nella difesa aerea. Perché la migliore ricostruzione è quella che non deve cominciare mai", ha detto Scholz ribadendo che non ci sarà "nessuna vittoria militare" e "nessuna pace dettata" da Vladimir Putin.

Per Ursula von der Leyen "Putin deve fallire e l'Ucraina deve affermarsi. E noi dobbiamo aiutare l'Ucraina a governare da sola il suo futuro. Dobbiamo dare all'Ucraina quello di cui ha bisogno" e al G7 "discuteremo di come l'Ucraina possa approfittare meglio del patrimonio congelato della Russia". La presidente della commissione Ue ha quindi spiegato che "i negoziati dell'Ucraina per l'ingresso in Ue dovrebbero iniziare già alla fine del mese".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA