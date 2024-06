Bombe russe su Nikopol, ucciso un civile

Un civile è stato ucciso la notte scorsa nel distretto di Nikopol, nell'Ucraina meridionale, in un bombardamento russo con droni kamikaze e artiglieria: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Sergii Lysak, come riporta Ukrinform.

"Durante la notte, la difesa aerea ha abbattuto due (droni, ndr) Shahed nella regione, nei distretti di Dnipro e Synelnykove. Gli attacchi al distretto di Nikopol sono continuati. Il nemico ha usato droni kamikaze e artiglieria.

Nikopol e le comunità Myrove, Marhanets e Chervonohryhorivka sono state prese di mira", ha affermato Lysak. La vittima, ha aggiunto, aveva 70 anni e risiedeva nella comunità di Chervonohryhorivka. Nell'attacco sono stati danneggiati una società di servizi pubblici, un'infrastruttura e un edificio amministrativo. Inoltre, una casa è stata distrutta e altre cinque sono state danneggiate.



Le forze russe hanno lanciato contro l'Ucraina nella notte 13 droni kamikaze, 9 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina, aggiungendo che è stato distrutto anche l'unico missile da crociera lanciato da Mosca. I droni e il missile, un Kh-59, sono stati neutralizzati nelle regioni di Kharkiv, Zaporizhzhia, Poltava e Dnipropetrovsk.

Guerra in Ucraina, a maggio aumentate del 31% le vittime civili

Il bilancio delle vittime civili della guerra in Ucraina è salito a 174 nel maggio scorso. Si tratta del livello più alto in quasi un anno (aumento del 31%), provocato dall'aumento degli attacchi missilistici e di bombe contro la regione di Kharkiv. Lo ha comunicato - come riporta il Kiev Independent - l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

"Più della metà delle vittime di maggio si sono verificate nella città e nella regione di Kharkiv , dove le forze armate russe hanno lanciato una nuova offensiva di terra il 10 maggio", si legge nella dichiarazione, che prosegue: "La ragione principale dell'elevato numero di vittime civili è l'uso di bombe e missili sganciati in aree popolate come le comunità vicino al fronte e la città di Kharkiv".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA