Biden in visita di Stato in Francia: 'Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia'

Il presidente americano Joe Biden è stato accolto all'Arco di Trionfo da Emmanuel Macron per la sua prima visita di Stato in Francia. La first lady Jill è stata accolta - per ascoltare gli inni davanti al monumento del Milite Ignoto - da Brigitte Macron. Successivamente, i capi di Stato con le mogli discenderanno gli Champs-Elysées scortati dalla Guardia repubblicana a cavallo e sulle motociclette.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, e quello americano, Joe Biden, riuniti all'Eliseo, si sono detti "determinati ad esercitare le necessarie pressioni sull'Iran". Lo ha riferito Macron nella dichiarazione al fianco di Biden al termine del pranzo di lavoro.

"Ci rallegriamo per la liberazione dei quattro ostaggi israeliani" hanno detto Macron e Biden. Parlando della guerra a Gaza, Macron ha aggiunto che "la Francia appoggia la proposta di accordo globale degli Stati Uniti". "Dobbiamo raddoppiare gli sforzi - ha continuato - per evitare un'esplosione regionale". "Non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa e sarà raggiunto il cessate il fuoco" ha aggiunto Biden. "Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima". Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron ringraziando "gli alleati europei" per il lavoro svolto finora ed il sostegno all'Ucraina. "Putin non si fermerà all'Ucraina... tutta l'Europa è minacciata, non permetteremo che ciò accada", ha assicurato Biden durante la conferenza stampa all'Eliseo. "Gli Stati Uniti sono al fianco dell'Ucraina. Non la lasceremo", ha ribadito.

"I nostri due Paesi continueranno ad agire per rispondere alle sfide del nostro tempo": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al fianco di Joe Biden a conclusione del pranzo di lavoro all'Eliseo.

In questa prospettiva, il presidente francese ha citato in particolare le inziative comuni per una fiscalità più efficace e "una cooperazione rafforzata sul piano bilaterale". Si è poi rallegrato con Biden per la prossima entrata in servizio "del primo TGV (treno ad alta velocità) americano costruito da Alstom", gruppo francese leader nei treni e nelle strutture ferroviarie.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Joe Biden - al suo fianco al termine del pranzo di lavoro di oggi all'Eliseo - lodando la "lealtà" di un partner che "ama e rispetta gli europei".

"Dall'Ucraina al Medio Oriente, passando per quello che vogliamo rilanciare sul piano economico, grazie di essere presente su tutti questi temi", ha detto Macron rivolto al presidente Usa.

