Biden in visita di Stato in Francia, il presidente Usa a Parigi

Arco di Trionfo e discesa degli Champs-Elysées con la scorta della Guardia Repubblicana: Parigi è già pronta - e in gran parte bloccata alla circolazione - per la visita di Stato di Joe Biden in programma oggi, la prima del presidente americano in Francia. La capitale è semiparalizzata, il traffico è quasi inesistente vista la chiusura di numerose strade e accessi, compresa una buona metà del périphérique, la tangenziale parigina.

Dopo la cerimonia sulla tomba del Milite Ignoto all'Arco di Trionfo alle 12:30, i due capi di Stato scenderanno lungo la celebre avenue addobbata con i colori dei due Paesi, preceduti e seguiti da 140 guardie a cavallo e 38 in motocicletta. Biden, 81 anni, dopo essere giunto in Francia mercoledì con la first lady Jill e aver partecipato a diversi eventi delle Commemorazioni dello Sbarco in Normandia, rientra a Parigi per questa visita che non sarà soltanto celebrativa dell'amicizia franco-americana. Al suo fianco ci sarà la consorte, appena rientrata dagli Stati Uniti, dove si è recata ieri per assistere al processo del figlio del presidente, Hunter.

Ci sarà anche oggi, nei colloqui con Macron, il tema dominante dell'aiuto all'Ucraina e "lo stretto coordinamento sulle crisi internazionali e la preparazione delle prossime scadenze internazionali - ha fatto sapere l'Eliseo -, in particolare il vertice del G7 in Italia a giugno e quello della Nato a Washington a luglio". Fra i temi sul tavolo di Macron e Biden, il "rafforzamento della cooperazione bilaterale, soprattutto in materia economica, spaziale e nucleare" e sui "temi globali" come "l'emergenza climatica e la protezione della biodiversità".

Il pranzo di lavoro all'Eliseo di Biden e Macron è previsto per le 13:10. Alle 16 conferenza stampa, quindi "consiglio d'affari franco-americano". Stasera la conclusione con cena di Stato all'Eliseo. Per Biden, coda privata domani, quando andrà a depositare una corona al cimitero americano del Bois Belleau, vicino a Parigi, in omaggio ai soldati caduti nella Prima guerra mondiale.

