Putin: 'Parto dal presupposto che non si arriverà mai all'uso di armi nucleari'. 'In Ucraina vinceremo, è chiaro'

Vladimir Putin ha detto di supporre che non si arriverà mai all'utilizzo di armi nucleari. "Io parto dal presupposto che il mondo non arriverà mai a questo punto", ha affermato il presidente russo, intervistato al Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

"Qualcuno dice che tutte le guerre finiscono con un accordo che può essere una vittoria militare o una sconfitta. Noi vogliamo raggiungere la vittoria e la raggiungeremo, è chiaro", ha sostenuto.

La fornitura di missili agli avversari dei Paesi occidentali da parte della Russia non è imminente, ha aggiunto. "Non sarà domani", ha affermato Putin, riservando tuttavia a Mosca il diritto di farlo come risposta ai bombardamenti di Kiev contro il territorio russo con armi fornite dall'Occidente.

Poco prima, in apertura del suo discorso alla sessione plenaria del Forum, Putin aveva sostenuto che il mondo occidentale "vuole mantenere un ruolo egemone, che gli sta sfuggendo".

L'apparato militare russo ha bisogno di un rapido rinnovamento tecnologico, ha affermato Putin nel suo discorso.

Con i suoi partner stranieri la Russia aumenterà l'utilizzo di monete nazionali per gli scambi commerciali, ha detto il presidente russo, aggiungendo che i Paesi Brics stanno lavorando alla creazione di un sistema di pagamenti indipendente che non sia sottoposto a pressioni politiche e sanzioni esterne.

Il presidente russo sostiene che la quota delle esportazioni di prodotti russi diversi dagli idrocarburi aumenterà di due terzi entro il 2030. "Le forniture di prodotti finiti ad alta tecnologia sono aumentate", ha detto al Forum stando a quanto riporta la Tass. "Sosterremo attivamente tali prodotti diversi dal petrolio e dal gas, le esportazioni non energetiche, ed entro il 2030 il loro volume dovrebbe aumentare almeno di due terzi rispetto al 2023", ha affermato ancora Putin.

A partire dal 2021 l'utilizzo del rublo nelle transazioni internazionali della Russia è fortemente aumentato, arrivando a quasi il 40%, mentre l'uso di valute "tossiche" dei Paesi ostili si è dimezzato, ha sostenuto il presidente.

