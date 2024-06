La strategia a lungo termine di Putin

I missili e il conflitto in Ucraina, certo. Ma non solo. Anche l'economia, il consolidamento di una rete di alleanze e l'assoluta convinzione che la resilienza della Russia sarà sempre superiore a quella dei Paesi della Nato e dell'Ue. Questa è la sfida di Putin all'Occidente e sembra un piano articolato, una strategia che può svilupparsi a lungo termine e di cui il presidente russo appare molto sicuro.

L'incontro di tre ore con lo Zar, ieri a San Pietroburgo, ha consentito ai rappresentanti di alcune agenzie internazionali, tra le quali l'ANSA, di provare a mettere bene a fuoco gli obiettivi russi e una narrazione sempre e comunque contrapposta alle tesi occidentali. E di tentare di mettere insieme i pezzi del mondo che Putin racconta. Sull'Ucraina lo Zar non fa passi indietro. Anzi, rilancia sistematicamente.

Anche oggi il Cremlino ha confermato che l'uso da parte di Kiev di missili di Paesi Nato nei bombardamenti sulla Russia "non rimarrà senza conseguenze" per l'Occidente con Mosca che fornirà missili a parti terze per colpire "obiettivi sensibili" dei Paesi Nato.

Sull'Ucraina Putin ha la soluzione pronta per Biden: smetta di fornire armi e la guerra finirà in tre mesi. La domanda però è: che fine farà in questo caso l'Ucraina? D'altra parte, per Mosca la guerra - e Putin lo ha ripetuto anche ieri - è cominciata perché ci sarebbe stato un colpo di stato e la Russia sarebbe intervenuta per aiutare la popolazione russofona 'colpita dalle armi' ucraine. "Siamo stati costretti. E invece voi ritenete che sia stata la Russia ad iniziare". La storia è già conosciuta. Più nuovo è il punto di vista sull'economia. Putin sottolinea i successi di quella russa e la crescita del 5,4 per cento e la paragona, sorridendo, a quelle europee. Se la prende con la Germania: "Là nessuno difende gli interessi tedeschi, perchè non usano il gasdotto che è rimasto? Dov'è la logica?". E anche la Francia ha un'economia "sull'orlo della recessione".

La sintesi è: in Europa con le vostre politiche "danneggiate voi stessi". E anche la conduzione del dollaro negli Usa non va bene. Anche da qui la convinzione di Mosca che la Russia sia più pronta a resistere nel tempo rispetto ai Paesi occidentali. Intanto Putin continua a tessere la sua tela di alleanze con i vicini, con la Cina, l'Iran e in generale con quello che viene definito il sud globale. All'intervista di ieri hanno partecipato 6 agenzie occidentali ma anche quelle di Bielorussia, Azerbaigian, Kazakstan e Uzbekistan. È stata l'occasione per Putin per ribadire i buoni rapporti con i vicini e la costruzione di un'intesa regionale sempre più forte. Con l'Irna, l'agenzia iraniana, ha sottolineato il fatto che "l'Iran ha adempiuto a tutti gli impegni presi" sul nucleare, con la Xinhua cinese ha sottolineato "gli interessi reciproci e profondi" tra i due Paesi.

Insomma lo Zar rilancia una strategia che non sembra lasciare nulla al caso: pugno duro sull'Ucraina, rafforzamento delle alleanze, grande attenzione all'economia come dimostra anche il recente cambio al vertice del ministero della difesa con Andrey Belousov, un economista, che è subentrato al posto del fedelissimo Serghei Shoigu. Un segnale che le spese dell'economia di guerra dovranno essere seguite con attenzione per durare nel lungo periodo. Putin ha parlato con i giornalisti dal quartier generale della Gazprom, un palazzo ultramoderno sul Golfo di Finlandia. Alle sue spalle, da una vetrata si vedeva il mare e un molo con tre grandi bandiere, quelle della Russia, dell'Urss e dell'impero russo. Da San Pietroburgo arrivano segnali molto chiari per l'Occidente. Che l'Occidente non può sottovalutare.

