Biden, armi Usa non saranno usate per colpire Mosca

Le armi americane non saranno usate per colpire Mosca o il Cremlino. Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Abc. Le armi americane all'Ucraina "sono autorizzate a essere usate vicino al confine. Non stiamo autorizzando a colpire 200 miglia all'interno della Russia, non stiamo autorizzando attacchi a Mosca e al Cremlino", ha messo in evidenza Biden.

"Conosco Putin da 40 anni e mi preoccupa da 40 anni. Non è una persona perbene, è un dittatore e sta lottando per assicurarsi di tenere insieme il suo paese pur continuando a portare avanti questo assalto" all'Ucraina, ha detto Biden nell'intervista.

"Ciniche e oscene": così il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha definito le dichiarazioni odierne del presidente Usa Joe Biden, secondo il quale Washington ha dato il permesso a Kiev di bombardare il territorio russo con armi americane solo "vicino al confine", senza mettere in pericolo Mosca. "Ogni tentativo di violare il territorio russo" indipendentemente dalla regione in cui ciò avvenga, "avrà una risposta adeguata, e coloro che ci bombardano in questo modo se ne pentiranno amaramente", ha affermato Galuzin parlando con la Tass.

Nel giorno dell'avvio del voto per le elezioni dell'Europarlamento, gli hacker russi Noname057(16) annunciano attacchi alle infrastrutture internet dei Paesi europei. Sul loro canale Telegram la crew definisce il Parlamento europeo "organismo pseudo-democratico e profondamente russofobo", che "per otto anni ha finto di non accorgersi del genocidio della popolazione del Donbass". Nel mirino anche le "sanzioni anti-russe senza senso". "Stiamo arrivando! Gloria alla Russia!", avvisano. Con i Noname partecipano alla campagna hacker altri gruppi come People's CyberArmy , HackNeT e Cyberdragon. Rivendicati attacchi ad enti olandesi - l'Olanda è la prima a votare in Europa oggi - come il ministro della Giustizia, e la compagni di trasporto pubblico di Amsteam Gvb.

"Accolgo con favore gli sforzi dell'Ue nella difesa ma devono essere complementari alla Nato, non una duplicazione", questa azione "non deve indebolire la concezione della Nato. Ogni tentativo di indebolire il legame transatlantico indebolisce non solo la Nato ma anche l'Europa. La responsabilità della Nato sull'Europa non può essere messa in dubbio". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando all'Atlantic Council ad Helsinki. "L'Ue non può difendersi da sola, l'Ue deve occuparsi di commercio, ambiente, economia", ha aggiunto.

"Non vediamo alcun pericolo di un attacco imminente contro qualsiasi alleato Nato. Questa idea che ci sia una sorta di conto alla rovescia verso la prossima guerra è sbagliata. La Nato è qui per evitare che ciò accada, lo facciamo da 75 anni", ha aggiunto Stoltenberg rispondendo a una domanda su un possibile attacco russo. "La Russia ora è già preoccupata dalla guerra in Ucraina. In realtà hanno spostato molte forze dalle vicinanze della Finlandia e dei Paesi settentrionali verso all'Ucraina".

L'Ucraina annuncia evacuazioni obbligatorie da alcune zone del Donetsk per i bambini e chi si occupa di loro. "Si tratta di una decisione importante, soprattutto per salvare la vita dei nostri figli. La situazione della sicurezza nella regione si deteriora costantemente e l'intensità dei bombardamenti aumenta", ha scritto sui social il governatore regionale Vadym Filashkin.





